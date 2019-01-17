Омский вице-мэр Денежкин прокомментировал свою отставку

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-17T17:33:54+03:00

Он отметил, что в депимущества, который он возглавлял, сделали почти все запланированное и теперь справятся без него

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В омских СМИ уже сутки муссируется новость об отставке вице-мэра Омска, директора имущественных отношений Дениса Денежкина. После паузы, взятой горадминистрацией, там, наконец, прокомментировали происшедшее. Как сообщили в пресс-службе депимущества заместитель мэра с 15 января находится в трехдневном отпуске с последующим увольнением. Он написал заявление по собственному желанию. Обязанности директора департамента в настоящее время исполняет первый заместитель департамента имущественных отношений Егор Цвилий.

- Новая структура, которая разрабатывалась в том числе с моим участием, подразумевает в большей степени упор на архитектуру и градостроительство. Объективно, это требует введения ответственного лица, в статусе заместителя мэра, придания пакета полномочий профильным подразделениям, - пояснил решение Денис Денежкин. - При этом департамент имущества переформатируется, отдает им существенную часть функций, оставаясь администратором доходов. За прошедший год основную часть из запланированного нам сделать удалось – систематизировать работу департамента, наладить учет. В обновленной схеме основной работой департамента имущественных отношений станет юридическое сопровождение, контроль вопросов, связанных с городским имуществом. С данным функционалом обновленный коллектив департамента справится и в мое отсутствие.

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