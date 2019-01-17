Работник СТО угнал иномарку клиента и разбил ее

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-17T14:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Омич оставил свою иномарку «Тойоту-Виста» на ночь во дворе дома на улице Щебалдина. Утром он вышел на улицу и не нашел своего автомобиля. Мужчина обратился в полицию, где ему сказали, что его машина попала в серьезную аварию. На улице Харьковской она выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Водитель с места ДТП скрылся. Так как владелец машине не пользовался ночью машиной, то подозрения пали на работника СТО, который раньше имел доступ к похищенной машине.

Как рассказали в пресс-службе полиции, они быстро нашли угонщика. Оказалось, 33-летний бывший работник СТО сделал дубликат ключей от машины, когда ремонтировал ее. Когда он был пьян и гулял в окресностях, он зашел во двор, где раньше ремонтировал машину, увидел ее и решил покататься, но попал в аварию. Теперь за угон машины ему может грозить 5 лет тюрьмы.