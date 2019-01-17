2019-01-17T12:03:24+03:00
Общество

Омич убил родственницу, потому она не хотела уходить

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На него завели уголовное делоНа него завели уголовное делоФото: Виталий Невар
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В Русско-Полянском районе в канун Старого нового года произошло жестокое убийство. 44-летний хозяин дома в селе Алабота позвал свою 45-летнюю родственницу в гости, чтобы отпраздновать вместе. Они вместе выпивали и засиделись. Мужчина стал отправлять женщину домой, однако она сопротивлялась. Омич задушил женщину, оставил ее тело у себя в доме и ушел.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, тело женщины полицейские обнаружили только через два дня. Хозяина дома уже задержали, на него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о его аресте. Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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