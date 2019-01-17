На видео попал момент аварии на улице Ленина в Омске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-17T10:47:39+03:00

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Авария произошла сегодня днем в самом центре Омска на улице Ленина. Судя по видео, легковушка летела с большой скоростью. Водитель ловко обгонял другие машины, однако в какой-то момент он не справился с управлением. Сначала он врезался в забор, потом его откинуло на машину, которая ехала по соседней полосе. Затем машина вылетела на встречку и врезалась в забор уже с другой стороны улицы.

По словам очевидцев никто, кроме водителя, серьезно не пострадал. По фото, выложенным в соцсети видно, что перед машины сильно поврежден. На место ДТП выехали медики и сотрудники ГИБДД. Омичи в комментариях во всем винят беспечного водителя, который любит быструю езду.