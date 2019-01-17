2019-01-17T09:34:19+03:00
Происшествия

На границе с Казахстаном поймали омичей с марихуаной

С наркотиками они возвращались с новогодних праздников
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Пограничное управление ФСБ России по Омской областиФото: Пограничное управление ФСБ России по Омской области
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Омичи, которые живут в Русско-Полянском районе, возвращались после новогодних праздников из Казахстана. Они ехали на машине без номеров, поэтому их остановили на границе с Казахстаном в Русско-Полянском районе. Пограничники на заднем сиденье машины увидели странный пакет с веществом желто-зеленого цвета. Мужчины сказали, что везут наркотики для личного потребления. Пограничники изъяли вещество, экспертиза показала, что это 34,2 грамма марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, сейчас мужчин проверяют. На них могут завести уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Омичам может грозить 3 года тюрьмы.

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