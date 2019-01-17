2019-01-17T09:06:39+03:00
Общество

Омича через суд заставили перестать следить за соседом с помощью камер

Они были направлены не только на его участок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича через суд заставили перестать следить за соседом с помощью камерОмича через суд заставили перестать следить за соседом с помощью камерФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель поселка Муромцево обратился с иском в суд. Ему мешали камеры видеонаблюдения, установленные на доме и хозяйственной пристройке его соседа. Добровольно сосед не хотел отворачивать камеры, которые снимали не только частную собственность их хозяина, но и соседский дом.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, суд постановил, что 2 из 4 камер сосед должен развернуть в другую сторону, потому что они снимали не только территорию его участка и нарушали неприкосновенность частной жизни. Однако камеры сосед убрал только после того, как к нему пришли судебные приставы. Он испугался штрафа в 5 тысяч рублей и отвернул камеры в их присутствии.

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