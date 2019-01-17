В омском цирке на сотрудника напал леопард

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-17T09:33:47+03:00

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ЧП случилось накануне на территории омского цирка. По предварительным данным, на ассистента дрессировщика напал леопард. По факту случившегося начата проверка, проводят ее и в самом цирке.

- Жизни мужчины ничего не угрожает, - цитирует "Новый Омск" директора цирка Елену Агафонова. - Он в бодром состоянии, его навещают. Сегодня к нему в больницу приедет дрессировщик. На программе цирка это никак не скажется.

Как выяснилось, животное просто хотелось поиграть и когтем зацепило пострадавшего человека. Кстати, он не гмич, а приехал на гастроли с цирком Филатовых.