2019-01-17T08:36:11+03:00
Общество

Больше половины омичей недовольны экологией в городе

Довольных всего 4%
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Больше половины омичей недовольны экологией в городеБольше половины омичей недовольны экологией в городеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подавляющее большинство опрошенных жителей города заявили, что они недовольны экологической обстановкой в Омске. Портал Superjob недавно провел опрос среди омичей, который показал, что 59% жителей города назвали экологическую обстановку в городе плохой. 25% жителей заявили, что экологическая обстановка более-менее нормальная, 4% довольны и сказали, что экологическая обстановка хорошая. Еще 15% затруднились с ответом. Вполне возможно, что омичи недовольны экологией из-за частых выбросов вредных газов и других веществ, источники которых до сих пор не нашли.

В рейтинге городов с населением больше полумиллиона Омск расположился на седьмом месте с конца. Соседями в рейтинге городов с плохой экологией наряду с Омском стали Тольятти, Красноярск, Новокузнецк, Волгоград и Челябинск. По мнению жителей Тюмени, Краснодара и Казани, экологическая обстановка у них самая благоприятная в стране.

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