2019-01-17T08:17:26+03:00
Происшествия

Присяжные определят судьбу бывшего омского чиновника Ровейна, убившего жену

От этого зависит, какое наказание в итоге получит подсудимый
Анна МИКУЛА
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Присяжные определят судьбу бывшего омского чиновника РовейнаПрисяжные определят судьбу бывшего омского чиновника РовейнаФото: Одноклассники.ru
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В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна Напомним, его обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, он в ходе ссоры нанес супруге несколько ножевых ранений, потом сдался в полицию. На суде он пытался оправдаться, что все получилось случайно. Кроме того, заседания несколько раз откладывались из-за плохого самочувствия подсудимого.

Сегодня, 17 января, пройдет решающее заседание с участием присяжных. Предполагается, что председательствующий обратится к присяжным заседателям с напутственным словом, а затем они удаляться в совещательную комнату для вынесения вердикта, где им предстоит ответить на три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. А в случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.

Правда, пока начало заседания откладывается из-за долгой доставки Ровейна из СИЗО. Говорят, сегодня загруженный день и там очередь.

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