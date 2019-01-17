В Омской области трое погибли в пожаре из-за кастрюли, оставленной на плите

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-17T07:47:11+03:00

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Пожар случился в поселке Нововаршавка Омской области. В двухквартирном доме соседи почувствовали запах дыма и позвонили в МЧС. Оказалось, в квартире рядом случился пожар. Там жили 58-летняя женщина с ее 56-летним гражданским мужем и их 38-летний сын. Все вместе они устроили застолье и сильно выпили. На газовой плите в соседней комнате они поставили вариться мясо, про которое забыли. Вода в кастрюле полностью выкипела, мясо стало дымиться и загорелось. Вероятно, огонь распространился дальше по кухне.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, жильцы квартиры были настолько пьяны, что сразу не почувствовали запах дыма. Они задохнулись продуктами горения. Приехавшим спасателям и медикам оставалось только зафиксировать смерть семьи. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.