В Омске умер 1,5-годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-17T07:45:20+03:00

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Трагическое происшествие случилось ранним утром 15 января в доме на улице Верхнеднепровский. Местная жительница в 4.30 подошла к кроватке своего 1,5-годовалого ребенка и ужаснулись - малыш не дышал и уже начал синеть.

Испуганные родители вызвали бригаду скорой помощи, для них происходящее стало полным шоком. К сожалению, приехавшие на место медики уже ничем не могли помочь, им оставалось только констатировать смерть малыша. Как выяснилось, он страдал серьезным врожденным заболеванием. По предварительным данным, ребенок умер из-за сердечной недостаточности.

По факту случившегося начата проверка.