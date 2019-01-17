2019-01-17T07:04:05+03:00
Общество

В Омске женщина умерла после падения в троллейбусе

Ее дети теперь требуют компенсации
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске женщина умерла после падения в троллейбусеВ Омске женщина умерла после падения в троллейбусеФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Авария с участием троллейбуса произошла на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной». Троллейбус, ехвший по маршруту, резко затормозил и одна из пассажирок не устояла на ногах и сильно упала. Она получила серьезные травмы, от которых умерла уже в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, дочка упавшей женщины обратилась к ним с иском о моральной компенсации. Она требует за падение матери 2 миллиона рублей. Однако, по мнению страховой компании, падение омички произошло по ее же неосторожности, поэтому компенсация дочери не положена. Сейчас дело будет рассматриваться в суде.

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