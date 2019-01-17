В Омске женщина умерла после падения в троллейбусе
Ее дети теперь требуют компенсации
В Омске женщина умерла после падения в троллейбусеФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:
Авария с участием троллейбуса произошла на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной». Троллейбус, ехвший по маршруту, резко затормозил и одна из пассажирок не устояла на ногах и сильно упала. Она получила серьезные травмы, от которых умерла уже в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, дочка упавшей женщины обратилась к ним с иском о моральной компенсации. Она требует за падение матери 2 миллиона рублей. Однако, по мнению страховой компании, падение омички произошло по ее же неосторожности, поэтому компенсация дочери не положена. Сейчас дело будет рассматриваться в суде.