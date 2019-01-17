2019-01-17T05:47:16+03:00
Происшествия

В Омске 5-летняя девочка после ДТП попала в больницу

Машины врезались лоб в лоб
Станислав МУХИН
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Авария, в которой пострадали двое, произошла вечером среды в Старом Кировске. Спровоцировал ее водитель внедорожника "Тойота Тундра". Иномарка на перекрестке улиц Талалихина и Мельничная выехала на встречную полосу. В итоге машина столкнулась лоб в лоб с "Ниссаном". В ее салоне находились 35-летняя омичка и 5-летняя девочка. Обе в итоге пострадали и попали в больницу.

- После ДТП два пассажира «Ниссана» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. В отношении водителя автомобиля «Ниссан» было возбуждено административное делопроизводство за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, – уточнили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

По факту аварии проводится проверка.

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