Глава омского дептранса: Бабушка на базаре продает проездные по 250 рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-16T14:42:08+03:00

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В Омске возник дефицит транспортных карт. Оказалось спрос в несколько раз превышает предложение. Несмотря на то, что в Омск поступают все новые и новые партии транспортных карт, их все равно не хватает. В ближайшую неделю в Омск приедут 70 тысяч транспортных карт. Омичи жалуются, что для покупки проездного нужно отстоять огромную очередь в киоск. В большинстве же киосков карт и вовсе нет.

Чиновники уверяют, что омичи искусственно создают ажиотаж. Многие покупают карты пачками, а потом продают их на рынках в несколько раз дороже. Особым спросом пользуются проездные для пенсионеров, предприимчивые бабушки продают из-за 250 рублей.

- Все наши увещевания, что не нужно брать карты пачками, не работают. Дефицит подстегнул еще больший интерес. У нас даже была информация о перепродажах карт. На базаре бабушка вместе с вязаными носками продавала транспортные карты и рядом повесила табличку «250 рублей», – цитирует «Омск-Информ» директора департамента транспорта омской мэрии Александра Вялкова.