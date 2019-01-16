2019-01-16T14:19:57+03:00
Общество

В Омске у жены экс-депутата отобрали недвижимость в доход государства

Они не смогли объяснить, на какие деньги купили имущество
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске у жены экс-депутата в доход государства отобрали недвижимостьВ Омске у жены экс-депутата в доход государства отобрали недвижимостьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший депутат Горсовета Евгений Сметанин и его супруга в 2015 году купили недвижимость на 10 миллионов рублей. Это превышало их общий доход за последние три года. При проверке супруги не смогли предоставить доказательства о том, что они получили эти деньги законным способом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство направило иск в суд. В нем прокурор требовал изъять нежилое помещение площадью 71,4 квадратных метра в пользу государства. Помещение находилось в собственности супруги депутата, его стоимость как раз была равна сумме неподтвержденного дохода, а это больше 1,1 миллиона рублей.

В данный момент Росреестр по решению суда оформил за государством право собственности на помещение супругов.

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