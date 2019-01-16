Пенсионерку под Омском насмерть сбил «Камаз»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-16T12:47:24+03:00

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Сегодня около десяти утра смертельная авария произошла на Красноярском тракте. 70-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Исправительной колонии №8. 44-летний водитель «Камаза» в этот момент ехал по дороге. Он не заметил женщину и не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Большегруз наехал на пенсионерку, которая получила смертельные травмы. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, женщина скончалась еще до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства.