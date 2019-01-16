2019-01-16T11:59:04+03:00
Общество

В Омске хотят провести гей-парад

Пока неизвестно, одобрят ли власти такую инициативу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске хотят провести гей-парадВ Омске хотят провести гей-парадФото: пресс-служба администрации города Омска
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Российский ЛГБТ-активист и основатель правозащитного проекта GayRussia.ru Николай Алексеев готовится организовать гей-парад сразу в нескольких городах Сибири. В списке возможных городов, где пройдет акция, значится и Омск. Своими планами он поделился в интервью изданию «Проспект Мира». Активист готов к трудностям и отказам в проведении парада со стороны властей.

- Любые запреты мы обжалуем в судах, дойдем и до Европейского суда по правам человека, если это будет необходимо, - заявил Алексеев.

Помимо Омска в планах у ЛГБТ-активиста парады в Дудинке, Абакане, Новосибирске, Кемерово, Томске, Горно-Алтайске, Барнауле и Ачинске.

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