В Омске хотят провести гей-парад

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-16T11:59:04+03:00

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Российский ЛГБТ-активист и основатель правозащитного проекта GayRussia.ru Николай Алексеев готовится организовать гей-парад сразу в нескольких городах Сибири. В списке возможных городов, где пройдет акция, значится и Омск. Своими планами он поделился в интервью изданию «Проспект Мира». Активист готов к трудностям и отказам в проведении парада со стороны властей.

- Любые запреты мы обжалуем в судах, дойдем и до Европейского суда по правам человека, если это будет необходимо, - заявил Алексеев.

Помимо Омска в планах у ЛГБТ-активиста парады в Дудинке, Абакане, Новосибирске, Кемерово, Томске, Горно-Алтайске, Барнауле и Ачинске.