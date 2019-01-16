В минприроды объяснили, почему вечером и утром омичи задыхались

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-16T11:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С вечера вчерашнего дня Омск накрыл сильный смог. В городе стало нечем дышать, особенно в центральной его части, где расположен частный сектор и в связи с похолоданием люди больше топят печи. Как рассказали «Комсомолке» в минприроды, смог образовался в городе из-за штиля. Как только подует ветер, смог над городом рассеется.

- В вечернее и ночное время сложилась неблагоприятная метеорологическая обстановка – слабый западный ветер, около 1 м/с. Около 23 часов на город стал опускаться туман (высокая влажность, понижение температуры до – 20), что привело к концентрированию загрязняющих веществ к поверхности и конденсации их на туманных капельках влаги, - говорят экологи.

Многочисленные жалобы на запах гари со всех районов города послужили поводом для выезда эколаборатории. Специалисты взяли на анализ образцы воздуха на улице Мельничная 4 и улице 2-я Казахстанская. Концентрация вредных веществ была выше, чем обычно, но не выше предельно допустимой.