2019-01-16T11:46:10+03:00
Общество

В минприроды объяснили, почему вечером и утром омичи задыхались

Жалобы поступали со всех районов города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В минприроды объяснили, почему вечером и утром омичи задыхалисьВ минприроды объяснили, почему вечером и утром омичи задыхалисьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С вечера вчерашнего дня Омск накрыл сильный смог. В городе стало нечем дышать, особенно в центральной его части, где расположен частный сектор и в связи с похолоданием люди больше топят печи. Как рассказали «Комсомолке» в минприроды, смог образовался в городе из-за штиля. Как только подует ветер, смог над городом рассеется.

- В вечернее и ночное время сложилась неблагоприятная метеорологическая обстановка – слабый западный ветер, около 1 м/с. Около 23 часов на город стал опускаться туман (высокая влажность, понижение температуры до – 20), что привело к концентрированию загрязняющих веществ к поверхности и конденсации их на туманных капельках влаги, - говорят экологи.

Многочисленные жалобы на запах гари со всех районов города послужили поводом для выезда эколаборатории. Специалисты взяли на анализ образцы воздуха на улице Мельничная 4 и улице 2-я Казахстанская. Концентрация вредных веществ была выше, чем обычно, но не выше предельно допустимой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске пройдет Фестиваль биатлона
В Омской области введена в эксплуатацию модернизированная подстанция «Сургутская»
Пенсионерку под Омском насмерть сбил «Камаз»
В Омске хотят провести гей-парад
Омич, не успевший зайти в трамвай, перегородил ему дорогу
На трассе под Омском водитель погиб после ДТП с фурой
Москвич обменял дорогую машину на липовую квартиру в Омске
Министр просвещения РФ раскритиковала омских чиновников за травлю подростка в школе
Первый в Омске #сервискресел
Опасные фрукты вернули восвояси
Ревнивый омич сжег отца своей девушки у себя на даче
Беглый преступник из Узбекистана хотел скрыться в Омске
В центральном округе Омска сгорел частный дом
В Омске переименуют остановку «Радиостанция»
В Омске повторно рассмотрят дело покойного судьи Москаленко
Бурков пожаловался федералам, что не может оперативно действовать при выбросах в Омске
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
В Омске в ДТП попали маршрутка и 4 машины
В Омске назвали новый примерный тариф на вывоз мусора
Омичей просят высказаться, на каких перекрестках нужны светофоры
Омич убил знакомого и сказал, что труп подбросили инопланетяне