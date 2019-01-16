Омич, не успевший зайти в трамвай, перегородил ему дорогу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-16T11:27:29+03:00

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В соцсетях появилось видео, на котором мужчина стоит прямо на рельсах перед трамваем, пытаясь его остановить. Очевидцы пишут, что мужчина не успел добежать до остановки, когда трамвай туда подъехал, поэтому решил встать перед ним на рельсах, чтобы водитель открыл двери.

По словам автора видео, мужчина и трамвай стояли так минут десять. Омич хотел, чтобы водитель открыл двери, а водитель не открывал их, потому уже отъехал на пару метров от остановки.

В комментариях омичи ругают обе стороны конфликта. Ведь из-за задержки в десять минут кто-то из пассажиров мог опоздать на работу. Соответственно, на следующую остановку трамвай приедет также с опозданием, где его будут ждать люди на морозе.