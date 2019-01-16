На трассе под Омском водитель погиб после ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-16T11:03:15+03:00

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Сегодня утром смертельная авария произошла на трассе под Омском в Калачинском районе. На дороге Челябинск- Новосибирск в районе 885 километра легковушка столкнулась с фурой. 47-летний водитель на машине «ВАЗ-2115» выехал на встречную полосу. Как раз в этот момент там ехал большегрузный «Вольво», которым управлял 59-летний водитель. Судя по фотографиям с места аварии, из-из сильного удара от легковушки почти ничего не осталось.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водитель легковушки получил серьезные травмы. Он скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.