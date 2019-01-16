2019-01-16T10:35:28+03:00
Общество

Москвич обменял дорогую машину на липовую квартиру в Омске

Мошенника уже нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Москвич обменял дорогую машина на липовую квартиру в ОмскеМосквич обменял дорогую машина на липовую квартиру в ОмскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию пришел 27-летний житель Москвы. Он рассказал, что разместил объявление на сайте, где указал, что продает свою машину «Ниссан-Тиана» за 890 тысяч рублей. Ему позвонил заинтересованный покупатель из Омска. Омич предложил москвичу обменять машину на пай строящейся однокомнатной квартиры в Омске по улице Красный Путь. Москвич согласился и приехал в Омск.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что омич и житель столицы подписали договор обмена. После этого с документами на квартиру москвич пришел в офис застройщика. Там и выяснилось, что документы на квартиру поддельные. Мужчина пошел в полицию.

Мошенника сразу же задержали. Как оказалось, он подделал документы и печать строительной фирмы. Машину москвича он продал за 720 тысяч рублей, а деньгами расплатился с долгами. Сейчас ему грозит 6 лет тюрьмы.

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