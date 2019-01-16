2019-01-16T09:42:17+03:00
Общество

Министр просвещения РФ раскритиковала омских чиновников за травлю подростка в школе

Конфликт не должен был входить за пределы школы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Наталья Граф с сыном, которого травили в школеНаталья Граф с сыном, которого травили в школеФото: vk.com
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Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась о конфликте в омской гимназии № 62, где подростка начали травить из-за того, что он ушел с уборки снега во время урока труда. Травля началась, прежде всего, со стороны учителей и директора школы. В конце концов они вынудили мать мальчика забрать документы из школы.

Васильева считает, что родители и педагоги не должны были идти на открытый конфликт, который вышел далеко за пределы школы.

- Мы находимся в постоянном в контакте с министерством образования Омской области и с министром. И самое важное на данном этапе, на мой взгляд - сесть всем вместе за стол переговоров: родителям, директору, учителю, психологу - и начать договариваться. К сожалению, мы стали очень мало разговаривать... по-человечески, друг с другом. Мы увидели конфликт в самом остром его проявлении, но ведь он зрел давно. Почему его не разрешили сразу на уровне школы, и что делали местные власти, это вопрос к Омску, который мы сейчас задаем, - заявила Васильева в интервью Российской газете.

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