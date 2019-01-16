Ревнивый омич сжег отца своей девушки у себя на даче

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-16T09:04:21+03:00

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Компания из пяти человек собралась на даче у 26-летнего омича. Они хотели отметить Старый новый год. Наутро после шумного застолья молодой человек стал выяснять отношения со своей девушкой, он приревновал ее и хотел услышать оправдания. Он пригрозил, что сожжет дачу и ушел. Через некоторое время через открытое окно в дом влетела горящая тряпка.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что женщины, которые находились в этот момент в комнате, увидев огонь, принялись тушить его подручными средствами. Они выскочили на веранду, но там все было охвачено пламенем. 54-летний отец девушки и женщины поняли, что сами не смогут потушить огонь и стали выбираться на улицу. К сожалению, спастись удалось только женщинам. Отец девушки задохнулся в едком дыме.

Подозреваемого хозяина дачи уже задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».