Беглый преступник из Узбекистана хотел скрыться в Омске

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-16T08:36:05+03:00

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Молодой 32-летний преступник из Узбекистана находился в розыске у себя на родине. Он совершил несколько преступлений, среди которых хищение и злоупотребление должностным положением. Мужчина скрывался от полиции у себя на родине еще с 2017 года, его объявили в межгосударственный розыск в надежде на то, что он будет бежать в другую страну.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступника поймали на пункте пропуска в Исилькуле перед новым годом. Через границу в Омской области он хотел попасть на территорию России. После задержания иностранца отвезли в суд, который принял решение заключить его под стражу. Скорее всего, он его передадут властям Узбекистана.