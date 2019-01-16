В центральном округе Омска сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 08:19 2019-01-16T08:40:53+03:00

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Сегодня утром в Центральном округе Омска на улице Осоавиахимовская загорелся частный дом. Огнем была охвачена крыша старенького дома, он стал распространяться и дальше. Как сообщают в пресс-службе МЧС, спасатели работали по повышенному рангу пожара из-за того, что огонь мог перекинуться на соседние здания. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Возможно, всему виной неисправное печное оборудование дома. Сегодня ночью в городе сильно похолодало, поэтому жители всех частных домов стали интенсивнее топить печи.

Пострадавших в пожаре нетФото: ГУ МЧС России по Омской области

Открытый огонь удалось ликвидировать за 30 минут. Огнем было охвачено 75 квадратных метров дома. Тушить пожар выезжали 34 спасателя и 7 машин. Пострадавших при пожаре нет, однако владельцам придется еще долго восстанавливать дом.