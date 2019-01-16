В Омске переименуют остановку «Радиостанция»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-16T07:54:39+03:00

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Остановку на проспекте Мира, которая сейчас называется «Радиостанция» решили переименовать. Об этом написано в проекте постановления Омского городского совета. Теперь остановка в Нефтяниках будет называться «Школа Искусств». Такое название остановка получит в честь «Детской школой искусств №12», которая расположена поблизости. Школа считается самой большой за Уралом.

Несколько лет назад вблизи школы был установлен светофор, чтобы детям, которые приезажют на занятия, было проще переходить дорогу. Добраться до остановки можно на автобусах № № 14, 25 и 40 и маршрутках: № № 54, 203, 276, 309, 393, 421 и 424.