В Омске повторно рассмотрят дело покойного судьи Москаленко

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-16T07:37:09+03:00

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Верховный суд РФ вернул уголовное дело судьи Москаленко в Омский областной суд. Москаленко – бывший судья Куйбышевского райнного суда, его обвиняли в получении взятки от бывшего гендиректора ООО «ОмскСтрой-2001» Виктора Берга. Судья получил от бизнесмена больше 6,8 миллионов рублей за оправдательный приговор. Через несколько месяцев после обвинений во взятке он покончил жизнь самоубийством.

Этим летом суд в Омске признал Москаленко виновным в получении взятки. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Сторону защиты не устроило такое решение, и они подали апелляцию в Верховный суд РФ. Сейчас Верховный суд РФ официально опубликовал постановление о том, что решение Омского областного суда подлежит отмене и должно быть направлению на рассмотрение в другом составе. Такое стало возможно из-за существенных нарушений при рассмотрении дела.