Бурков пожаловался федералам, что не может оперативно действовать при выбросах в Омске

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-16T06:52:55+03:00

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Накануне губернатор Омской области Александр Бурков встретился с министром экологии и природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Они обсудили выбросы в Омске и переход на новую систему обращения с бытовыми отходами. Что касается новой системы, федеральный министр поручил особое внимание уделить работе с населением и обращать внимание на жалобы.

По поводу выбросов в Омске все не так гладко – их источник до сих пор не найден. Как оказалось, надзорные органы, которые могут прийти с проверкой на предприятия по жалобам жителей, тянут время, а источник выбросов тем временем «заметает следы».

- Оперативное взаимодействие с Росприроднадзором для нас принципиально важно. Поскольку мы реагируем на обращения омичей, сразу же выезжаем на место, эколаборатория фиксирует выбросы и анализирует «букет» различных веществ. Но на своем уровне мы не можем предпринять никаких мер оперативных действий по выявлению нарушителя. Мы передаем документы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор в прокуратуру. Ждем результатов. Проходит время, а значит, и источник выбросов имеет возможность «замести следы», - рассказал глава региона.