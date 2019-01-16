«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

СЕГОДНЯ 06:38 2019-01-16T06:59:50+03:00

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В важном для команды матче против «Салавата Юлаева» тренеры «Авангарда» оставили в воротах Ивана Налимова, хорошо показавшего себя в предыдущем матче со «Спартаком». Уже к началу встречи уже было известно, что «Барыс» проиграл дома «Спартаку», а китайская «Куньлунь» уступила «Северстали». У «ястребов» появилась возможность оторваться от соперников в турнирной таблице.

Тем не менее, первыми повели в счете гости. На девятой минуте матча Арзамасцеву удалось реализовать численный перевес. «Авангард» ответил спустя 18 минут - забил Деарне. А меньше, чем еще через две минуты его поддержал Бек, забросивший шайбу в большинстве.

Почти сразу - на 30-й минуте матча - уфимцы снова сравняли счет, благодаря голу Бурмистрова. Стольбергу умудрился вывести омскую команду вперед, забросив на 40-й минуте в меньшинстве. На 53-й минуте игры Семенов довел счет до 4:3. Через неполные пять минут Арзамасцев сделал дубль и сократил отставание свое команды до минимума.

Омичи не смогли дотянуть до финальной сирены и позволили «Салавату Юлаеву» сравнять счет уже на последних минутах матча. Овертайм также закончился вничью. Все по своим местам расставила только серия буллитов. Победный для «Авангарда» гол забил Деарне. Окончательный счет матча - 5:4.

- Когда встречаются две команды, которые сбалансированы в плане нападения, то можно ожидать, что на льду будет нечто интересное. Так и получилось. Противник за полминуты забросил нам две шайбы и перевел игру в овертайм. Обе команды были нацелены на ворота, активно атаковали. Надеемся, болельщикам матч понравился. Рад тому, как мы нейтрализовали меньшинство, это было очень важно в овертайме. Я доволен тем, как мы давили, оказывали прессинг и принимали правильные решения, владея шайбой. А когда дело доходит до буллитов, ты, можно сказать, подбрасываешь монетку – повезет или не повезет. Здорово, что нам сегодня все-таки удалось одержать эту победу.

Следующий матч «Авангард» проведет в Балашихе 17 января против ХК «Сочи». Начало встречи в 19.30 по московскому времени. (22.30 - по омскому).