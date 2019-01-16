В Омске в ДТП попали маршрутка и 4 машины

СЕГОДНЯ 06:01 2019-01-16T06:01:01+03:00

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Серьезная авария произошла во вторник вечером у Парка Победы. В ДТП попали сразу 5 машин, причем виновником оказался водитель пассажирской маршрутки. Микроавтобус "Форд" лоб в лоб врезался в "Шевроле Ниву". В аварию также попали еще три машины. Двоим понадобилась помощь врачей.

- Водитель микроавтобуса "Форд" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель "Нивы" и 36-летний водитель "Киа", - рассказали подробности в ГИБДД.

Из-за аварии вечером на Левом Берегу буквально парализовало движение. Омичам после работы пришлось простоять в пробках по дороге домой.