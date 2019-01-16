В Омске назвали новый примерный тариф на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-16T05:31:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Стал известен приблизительный новый тариф на вывоз мусора в Омской области. С 2019 года за это будет отвечать единый региональный оператор ООО "Магнит", который должен был приступить к работе еще с 1 января. Но в Омской области и ряде регионов оказались не готовы к мусорной реформе. ООО "Магнит" в срок не подало в РЭК необходимый пакет документов для расчета тарифа. Его должны посчитать в ближайшие недели, но уже сейчас можно понять примерные цифры.

Как сообщает "Новый Омск", ссылаясь на директора ООО "Магнит" Сергея Шевченко, плановые цифры - 131 рубль. Имеется в виду рассчет, видимо, с одного прописанного человека. По данным экспертов же, средний тариф на вывоз мусора сейчас по стране от 115 до 150 рублей. Отметим, что это пока только предварительный прогноз. Назвать окончательный тариф планируется ближе к марту.