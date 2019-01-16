Омичей просят высказаться, на каких перекрестках нужны светофоры

СЕГОДНЯ 05:05 2019-01-16T05:05:13+03:00

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17 января в городском пресс-клубе по улице Булатова, 100 собираются обсудить наиболее аварийные участки в Омске и установку на них светофоров. Высказать свои пожелания могут и жители, если предварительно запишутся на встречу с чиновниками до 16 часов 16 января по телефону 78-78-88.

На данный момент в городе 129 аварийных участков. Но самыми опасными, как сообщают в пресс-службе омской мэрии, остаются следующие места:

- ул. 1-я Заводская — ул. Заводская;

- ул. Заозерная — ООТ «Ул. Заозерная»;

- ул. Лермонтова — ул. Пушкина;

- ул. Ватутина — ООТ «Восточная»;

- ул. Звездова — ул. Декабристов;

- Иртышская набережная, в районе домов №№ 17, 19;

- пр. Королева — ул. 1-я Пригородная;

- ул. Химиков — ООТ «Ул. Энтузиастов»;

- Черлакский тракт, 3/2; - ул. 22 Апреля, в районе домов №№ 19, 24, 26;

- ул. Березовая — ул. 2-я Кольцевая.

Свое мнение, где больше всего до 2020 года нужны светофоры, смогут и жители Омска.