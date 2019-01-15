Омич убил знакомого и сказал, что труп подбросили инопланетяне
На него завели уголовное дело
Омич убил знакомого и сказал, что труп подбросили инопланетянеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время застолья 63-летний омич поругался со своим 53-летним знакомым. В разгар конфликта он взял кухонный нож и ударил им своего друга несколько раз. Когда в квартиру на улицу Малиновского приехали полицейские и обнаружили там труп, мужчина придумал интересное оправдание. Он рассказал стражам порядка, что труп в его квартиру подбросили инопланетяне.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, в данный момент устанавливаются все обстоятельства и мотивы убийства. На омича завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.