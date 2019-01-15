Омичей пригласили в музеи делать селфи в картинами

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-15T14:39:01+03:00

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16 января прошел день музейного селфи. К акции, которая проводится в социальных сетях присоединился и Омск.

- Она призывает делиться снимками, сделанными в музеях или рядом с ними, - призывают на странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудники Омского краеведческого музея. - Выкладывайте фотографии в соцсети с хештегом #огикмузей #MuseumSelfie , #МузейноеСелфи.

Также к акции присоединился музей имени Врубеля.

- Международная акция #MuseumSelfie проходит уже не первый год, - объясняют его сотрудники. - Люди по всему миру делятся в социальных сетях своими снимками, сделанными на фоне зданий, интерьеров или экспонатов музеев. Кто-то копирует позы статуй или персонажей картин, ищет необычные ракурсы и эффекты освещения. Приглашаем завтра присоединиться к этой акции в залах Врубелевского корпуса (ул. Ленина, 3) и Генерал-губернаторского дворца (ул. Ленина, 23). Фотографируйте себя на фоне экспонатов (разумеется, без вспышки!) и не забывайте ставить хештеги: #MuseumSelfie или #МузейноеСелфи и теги нашего музея: #МузейВрубеля #VrubelMuseum.

Также участвовали в акции музей Достоевского и Либеров-центр.