Главный дорожник Омска - "КП": Город от снега мы убираем на четверку

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-15T14:37:48+03:00

Он призвал омичей жаловаться по телефону и в соцсетях

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Недавно в омских сугробах на некоторых улицах появились билборды с призывом убрать снег с обочин. Местные жители полагают, что только общественным вниманием они могут добиться уборки снега и очистки дорог.

Директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров прокомментировал «Комсомолке» ситуацию с уборкой снега в городе:

- Не соглашусь, что город убирают плохо. Если посмотреть, то мы уже на середину января вывезли 343 тысячи кубов снега. В прошлом году за этот же период убирали только 200. Я считаю, что на отметку «хорошо» мы работаем. Люди ночами не спят, чтобы почистить город и всем было удобно, - заявил Казимиров.

Чиновник также призвал горожан жаловаться в соцсетях или звонить, чтобы дорожники могли быстрее реагировать на жалобы по уборке снега.