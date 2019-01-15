Омичи оказались среди самых недовольных жителей городов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-15T14:14:37+03:00

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Удручающая статистика пришла к нам от аналитиков из Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг удовлетворенности жизнью в разных городах России. В исследовании принимали участие 76 городов России, население в которых больше 250 тысяч человек. Омск в этом рейтинге оказался в аутсайдерах.

Как следует из данных рейтинга, доля удовлетворенных жизнью омичей составляет всего 77%. В рейтинге омичи оказались на 73 месте из 76. У городов – лидеров рейтинга процент удовлетворенных жителей составляет 88%. В лидерах такие города, как Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и Подольск. В конце рейтинга наряду с Омском оказались Волгоград, Иваново и Барнаул.