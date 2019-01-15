Жительница Омской области умерла после визита к стоматологу

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-15T14:11:14+03:00

Как выяснилось, у нее были проблемы с сердцем

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Трагическое происшествие случилось в Тюкалинской центральной районной больнице. Туда на прием к стоматологу пришла 79-летняя местная жительница. Бабушке планово удалили больной зуб. Но, видимо, она плохо перенесла анестезию.

Как сообщает «Вечерний Омск», выйдя из кабинета после процедуры пожилая женщина села в кабинете на стул, потом потеряла сознание. Находившиеся рядом люди позвали на помощь врачей. Медики попытались реанимировать сельчанку, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, у умершей было слабое сердце.