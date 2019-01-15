2019-01-15T14:11:14+03:00
Происшествия

Жительница Омской области умерла после визита к стоматологу

Как выяснилось, у нее были проблемы с сердцем
Анна МИКУЛА
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Медики попытались реанимировать сельчанку, но спасти ее не удалось.Медики попытались реанимировать сельчанку, но спасти ее не удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагическое происшествие случилось в Тюкалинской центральной районной больнице. Туда на прием к стоматологу пришла 79-летняя местная жительница. Бабушке планово удалили больной зуб. Но, видимо, она плохо перенесла анестезию.

Как сообщает «Вечерний Омск», выйдя из кабинета после процедуры пожилая женщина села в кабинете на стул, потом потеряла сознание. Находившиеся рядом люди позвали на помощь врачей. Медики попытались реанимировать сельчанку, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, у умершей было слабое сердце.

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