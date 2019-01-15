2019-01-15T13:44:55+03:00
Общество

Начальник ГУ МЧС по Омской области поделится опытом по созданию служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

Спасатели со всей Сибири соберутся для обмена наработками в Новосибирске
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Руководители подразделений МЧС России обменяются передовым опытом в сфере развития комплексной безопасности и всесторонней защищённости населения и территории от любых видов рисков. Масштабное мероприятие под руководством полномочного представителя президента России в Сибири Сергея Меняйло пройдёт в рамках подведения итогов системы предупреждения за 2018 год.

Реализация приоритетных направлений в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты, новые подходы в организации профилактической работы, внедрение современных инновационных технологий в систему обучения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности – это неполный список актуальных и инновационных разработок, которыми представители чрезвычайного ведомства поделятся с региональными властями.

В ходе мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Владислав Колодинский поделится с коллегами передовым опытом по созданию и развитию служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Омской области на региональном и муниципальном уровнях.

Практический опыт сибиряков и конкретные предложения по развитию антикризисного управления в муниципальных образованиях и повышению уровня защищённости населения от угроз природного и техногенного характера войдут в решение Межведомственной комиссии при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибири.

Годовые итоги деятельности РСЧС в Сибирском федеральном округе будут подробно проанализированы на сборе в Новосибирске 18 января при участии аппарата полномочного представителя президента, руководителей субъектов округа, представителей федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, на мероприятии будут озвучены планы и приоритетные направления в деятельности РСЧС по обеспечению комплексной безопасности населения и территорий.

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