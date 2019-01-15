Омич купил хлеб, произведенный в 1954 году
Булке хлеба из супермаркета 65 лет
Булке хлеба из супермаркета 65 летФото: vk.com
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В соцсетях один из жителей нашего города поделился забавной фотографией. Он сфотографировал хлеб, который купил в одном из супермаркетов Омска. В графе дата производства стоит: 15 января 1954. Получается, булке купленного хлеба уже 65 лет, и произведена она была еще в Советском Союзе.
Омич посмеялся над ситуацией и написал, что это старые запасы. В комментариях жители города предположили, что на предприятии просто опечатались. Другие же объяснили, что это не год производства, а номер смены. Так, эта булка хлеба произведена 15 января, 19-ого года, смена 54. Кто-то из омичей посоветовал сохранить этикетку как раритетную.