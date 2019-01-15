Омичка решила сделать лестницу прямо в свою квартиру на второй этаж

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-15T12:49:53+03:00

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Индивидуальный вход в свою квартиру, которая использовалась в качестве офиса, решила сделать 52-летняя омичка. Других жильцов дома на улице Красный Путь такое странное архитектурное дополнение к их хрущевке не устроило.

Суд встал на их сторону и обязал предпринимательницу вернуть фасаду прежний облик. Но та с этим тянула, и в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- Между тем, судебным приставам удалось отстоять права жильцов, своевременно убедив гражданку в необходимости исполнения решения суда, не дожидаясь применения мер принудительного исполнения и осложнения ситуации, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - Так, ознакомив Марию К. с постановлением о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель напомнил омичке о том, что в случае неисполнения судебного решения в отведенный законом добровольный срок ей придется выплачивать исполнительский сбор. Кроме этого, в том случае, если за исполнение решения суда возьмется взыскатель, все понесенные расходы также придется возмещать Марии К.

В итоге, ответчица вняла доводам приставов и добровольно демонтировала лестницу.