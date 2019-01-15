2019-01-15T12:49:53+03:00
Общество

Омичка решила сделать лестницу прямо в свою квартиру на второй этаж

Женщину обязали убрать конструкцию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: r55.fssprus.ruФото: r55.fssprus.ru
Изменить размер текста:

Индивидуальный вход в свою квартиру, которая использовалась в качестве офиса, решила сделать 52-летняя омичка. Других жильцов дома на улице Красный Путь такое странное архитектурное дополнение к их хрущевке не устроило.

Суд встал на их сторону и обязал предпринимательницу вернуть фасаду прежний облик. Но та с этим тянула, и в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- Между тем, судебным приставам удалось отстоять права жильцов, своевременно убедив гражданку в необходимости исполнения решения суда, не дожидаясь применения мер принудительного исполнения и осложнения ситуации, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - Так, ознакомив Марию К. с постановлением о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель напомнил омичке о том, что в случае неисполнения судебного решения в отведенный законом добровольный срок ей придется выплачивать исполнительский сбор. Кроме этого, в том случае, если за исполнение решения суда возьмется взыскатель, все понесенные расходы также придется возмещать Марии К.

В итоге, ответчица вняла доводам приставов и добровольно демонтировала лестницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич убил знакомого и сказал, что труп подбросили инопланетяне
Омичей пригласили в музеи делать селфи в картинами
Главный дорожник Омска - "КП": Город от снега мы убираем на четверку
Омичи оказались среди самых недовольных жителей городов
Жительница Омской области умерла после визита к стоматологу
Начальник ГУ МЧС по Омской области поделится опытом по созданию служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
Омич купил хлеб, произведенный в 1954 году
Омич разбился насмерть в ДТП с грузовиком
Кресло-конструктор или как подобрать свою надежную точку опоры.
Как делают натуральные йогурты
Как жители Омской области провели новогодние праздники
Следствие: В крушении вагонов с военной техникой виновата эстонская фирма
Омич ограбил офис быстрых займов во второй раз за две недели
Артемию Панарину понравилась идея с пожизненным запасом бензина от «Авангарда»
В мэрии ответили на жалобы омичей, почему пластиковый проездной стоит 50 рублей
В мэрии заявили, что температура в школе с разбитыми окнами соответствует норме
Первый в Омске #сервискресел
Семеро омичей заболели сингапурским гриппом
Для омских дорог закупают 500 тонн дорожных реагентов за 9 миллионов рублей
«Росводоканал Омск» обновил парк специального оборудования
В Омске нашли пенсионерку, которая умудрилась выжить с паспортом СССР