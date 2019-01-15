СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-15T12:37:38+03:00

Омич разбился насмерть в ДТП с грузовиком Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Сегодня днем смертельная авария произошла в Крутинском районе Омской области. 53-летний водитель на машине «ВАЗ-2110»ехал по трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В районе 444 километра он врезался сзади в грузовик «Валдай», который ехал в попутном с ВАЗом направлении.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, от сильного удара водитель ВАЗа получил множественные травмы. Приехавшие медики его госпитализировали. 33-летний пассажир отечественной машины скончался на месте. Легковушка после аварии превратилась в груду металлолома. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку по факту аварии.