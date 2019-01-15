2019-01-15T11:51:06+03:00
Общество

Следствие: В крушении вагонов с военной техникой виновата эстонская фирма

Она занималась ремонтом поезда
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следствие: В крушении вагонов с военной техникой виновата эстонская фирмаСледствие: В крушении вагонов с военной техникой виновата эстонская фирмаФото: vk.com
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Грузовой поезд сошел с рельсов на одном из перегонов Омской области в конце ноября. Тогда 35 вагонов, перевозившие военную технику и цистерны с мазутом, опрокинулись на обочину дороги. Как сообщают следователи, вагоны сошли с рельсов из-за поезда, который ехал перед грузовым. У него в колесах следователи обнаружили дефект, который срезал болты-крепления с рельсов.

- Балансодержателем вагона, из-за которого, как мы предполагаем, произошел сход, являются юридические лица из Эстонии. Поэтому сейчас мы работаем, чтобы вместе с ними разобраться, в результате чего образовался дефект на колесной паре, рассказал ТАСС руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников.

Ранее сообщалось, что вагон, который шел перед грузовым поездом неправильно отремонтировали в Эстонии. Все убытки, связанные с аварией, скорее всего, будут взыскивать с компании, которая занималась ремонтом.

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