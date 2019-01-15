2019-01-15T11:15:24+03:00
Общество

Омич ограбил офис быстрых займов во второй раз за две недели

После первого его отпустили под подписку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич ограбил офис быстрых займов во второй раз за две неделиОмич ограбил офис быстрых займов во второй раз за две неделиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич, который ограбил офис быстрых займов на прошлой неделе, решил повторить преступление. Напомним, 24-летний омич, который был пьян, решил зайти в киоск микрозаймов на улице Лобкова. Там он потребовал у испуганной сотрудницы деньги из кассы. Она отдала ему 13 тысяч рублей, после чего омич ушел. Когда его задержали, полицейским он сказал, что хотел купить на вырученные деньги печеньки и сходить в кафе.

Омича отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, спустя две недели он решил повторить свое преступление. Он вновь пришел в другой офис быстрых займов на улице Лобкова. Там молодой грабитель забрал из кассы 4 тысячи рублей. На эти деньги он купил два пакета продуктов. Омича задержали, теперь ему грозит 7 лет тюрьмы.

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