Артемию Панарину понравилась идея с пожизненным запасом бензина от «Авангарда»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-15T10:53:51+03:00

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Хоккеист Артемий Панарин выложил в своем Instgram снимок, сделанный, вероятно, в фоторедакторе который сделали для него болельщики. На нем баннер с надписью: «Артемий Панарин! Бросай Огайо, приезжай в Балашиху!». Заманить звезду НХЛ решили близостью мегаполиса, до которого можно добраться на маршрутке за 20 минут, а также возможность побороться за Кубок Гагарина и безлимитный запас топлива.

- Я так понял, мне маршрутку заправлять нужно будет. С учетом цен на бензин, хорошая инвестиция. Большое спасибо, буду думать! - ответил Панарин, который сейчас выступает за «Коламбус».