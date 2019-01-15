2019-01-15T10:47:32+03:00
Общество

В мэрии ответили на жалобы омичей, почему пластиковый проездной стоит 50 рублей

В администрации объяснили его себестоимость
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В мэрии ответили на жалобы омичей, почему пластиковый проездной стоит 50 рублейВ мэрии ответили на жалобы омичей, почему пластиковый проездной стоит 50 рублейФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омичи в социальных сетях возмущались тому, что они вынуждены отдавать 50 рублей за «кусок пластика» льготного проездного. В пресс-службе городской мэрии рассказали о себестоимости электронного проездного. Как оказалось стоимость самого кусочка размером 8,5 на 5,5 сантиметров составляет 34 рубля.

- Для того, чтобы этот пластик заработал, как проездной, его нужно доставить из Москвы в Омск, вручную персонифицировать каждую карточку в общей системе, оплатить услуги по реализации карт через точки торговли. Все это входит в те самые 16 рублей разницы между себестоимостью и конечной ценой для потребителя, - рассказали в мэрии.

Но расходы на изготовление проездного не ограничиваются цифрами в 50 рублей. Часть разницы от себестоимости гражданских проездных и их реальной стоимость в 100 рублей, как раз идет на оплату расходов для изготовления льготных карт для пенсионеров, школьников и студентов.

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