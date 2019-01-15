В мэрии заявили, что температура в школе с разбитыми окнами соответствует норме

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-15T10:25:36+03:00

Тем не менее, деньги на их замену горадминистрация пообещала выплатить

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Напомним, родители первоклассников из школы № 51 обеспокоены тем, что их дети вынуждены заниматься в классах со старыми деревянными окнами, дыры в которых заклеены скотчем. По словам омичей, деньги на ремонт с них собирали в начале учебного года, но в итоге поменяли только одно часть окон. Из-за этого температура в помещениях не поднимается выше 17-18 градусов.

- Летом в этой образовательной организации были заменены оконные блоки в помещениях, в которых после обследования были составлены предписания Роспотребнадзора, - цитирует «Новый Омск» департамент образования города. - В 2018 году школе № 51 на замену оконных блоков из областного бюджета в рамках программы реновации было перечислено 700 тысяч рублей, что позволило заменить 45 старых окон.

Также в ведомстве заявили, что температура в классах соответствует нормативам СанПин.