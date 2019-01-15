Семеро омичей заболели сингапурским гриппом

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-15T09:52:46+03:00

Впрочем, об эпидемии речи пока нет

Изменить размер текста: A A

За прошлую неделю зарегистрировано 7700 заболевших острыми респираторными инфекциями среди омичей. Впрочем, это нормальная ситуация для данного времени года. Показатель на 41,8% ниже эпидемического порога.

По данным пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, в основном местные жители болеют вирусами негриппозной этиологии: риновирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа, метапневмовирусами и вирусами респираторно-синцитиальной инфекции.

Кроме того, за неделю еще два человека заболели так называемым сингапурским гриппом A/H3N2, а общее число подхвативших его за сезон достигло семи человек.