2019-01-15T09:07:48+03:00
Общество

Для омских дорог закупают 500 тонн дорожных реагентов за 9 миллионов рублей

Их будут использовать вместо песка и соли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Для омских дорог закупают 500 тонн дорожных реагентов за 9 миллионов рублейДля омских дорог закупают 500 тонн дорожных реагентов за 9 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На портале госзакупок мэрия объявила аукцион на закупку новых противогололедных материалов. На новые реагенты планируют потратить 9, 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба омской мэрии. Всего закупят около 500 тонн противогололедных реагентов.

- Противогололедный реагент должен представлять собой сыпучий материал в виде кристаллов, гранул, которые в ходе реакции со льдом и снегом способны полностью растворяться, - рассказал начальник отдела договорных отношений и информатизации «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Виталий Карпов.

В составе реагента должен быть хлористый магний, карбамид, хлорид кальция и другие химические элементы. Один грамм реагента может расплавить от пяти до восьми граммов льда. Реагент будет полностью растворимым и не принесет вреда почве.

Напомним, что накануне омичи жаловались на то, что снег с обочин не убирают, а дороги не чистят. Возможно, с новыми реагентами дорожники будут работать эффективнее.

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