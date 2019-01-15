В Омске нашли пенсионерку, которая умудрилась выжить в паспортом СССР
Омская пенсионерка по имени Галина каким-то чудом умудрилась выжить, так и не сменив советский паспорт на российский, сообщает «Первый городской канал».
По словам пожилой дамы, в 1990-е в паспортном столе была неразбериха и ей отказали по формальной причине – дом, где она жила, отошел другой организации. Прописать туда женщину отказались. Из-за этого омичка не смогла приватизировать свою квартиру.
А позже бабушку напугали тем, что за отсутствие паспорта ее оштрафуют на 3 тысячи рублей. Для нее эта сумма неподъемная. Ведь именно столько Галина «зарабатывает» за месяц. Чтобы хоть как-то выжить ей приходится заниматься разбором вторсырья. Она решила скрывать, что у нее нет главного документа
Сейчас неравнодушные люди помогают ей оформить, наконец, документы и вернуть право на полагающиеся пенсию и льготы.