2019-01-15T09:27:27+03:00
Общество

В Омске нашли пенсионерку, которая умудрилась выжить в паспортом СССР

Женщина вовремя не поменяла главный документ, а потом боялась об этом рассказать
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Омская пенсионерка по имени Галина каким-то чудом умудрилась выжить, так и не сменив советский паспорт на российский, сообщает «Первый городской канал».

По словам пожилой дамы, в 1990-е в паспортном столе была неразбериха и ей отказали по формальной причине – дом, где она жила, отошел другой организации. Прописать туда женщину отказались. Из-за этого омичка не смогла приватизировать свою квартиру.

А позже бабушку напугали тем, что за отсутствие паспорта ее оштрафуют на 3 тысячи рублей. Для нее эта сумма неподъемная. Ведь именно столько Галина «зарабатывает» за месяц. Чтобы хоть как-то выжить ей приходится заниматься разбором вторсырья. Она решила скрывать, что у нее нет главного документа

Сейчас неравнодушные люди помогают ей оформить, наконец, документы и вернуть право на полагающиеся пенсию и льготы.

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