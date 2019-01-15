2019-01-15T08:41:30+03:00
Общество

В Омской области из семьи изъяли пять детей

Родители пьянствовали и не следили за ними
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области из семьи изъяли трех детейВ Омской области из семьи изъяли трех детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Местные жители села Завьялово в Знаменском районе заметили, что соседи регулярно выпивают, а их дети гуляют без присмотра. Когда сотрудники полиции приехали на вызов, они увидели 45-летнюю женщину, ее сожителя и ее 25-летнюю дочь за столом, все они были пьяны.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в соседней неотапливаемой комнате находилось трое детей. Это были дети хозяйки дома ее дочери. Самому младшему ребенку было всего два года. Врачи диагностировали у нее обморожение ног. Старшему ребенку – всего 6 лет. Еще двое детей находились у родственников – 8-летний мальчик и годовалая девочка. Всех детей забрали полицейские и отправили их в реабилитационный центр. Матерей, которые не следили за детьми, скорее всего, лишат родительских прав.

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